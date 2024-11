MP do Rio de Janeiro denuncia seis pessoas por órgãos contaminados com HIV

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou seis pessoas ligadas ao caso dos transplantes de órgãos contaminados com o vírus HIV. São os dois sócios e funcionários do laboratório PCS Saleme, contratado pela Fundação Saúde para fazer a sorologia de órgãos doados no Rio. Eles foram denunciados por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica.