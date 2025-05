Mulher de 59 anos fica ferida depois de ter o carro arrastado por um caminhão em São Paulo

Uma mulher de 59 anos ficou ferida depois que o carro em que ela estava foi arrastado por um caminhão, na zona norte de São Paulo. As imagens do circuito mostram os três carros sendo empurrados pelo caminhão. Depois de arrastar os veículos, que seguiam atrás dele na via, o caminhão bateu no muro de uma casa. Segundo testemunhas, a carreta subia uma ladeira quando perdeu a força e começou a descer, de forma descontrolada. A mulher foi levada ao hospital, mas não corre risco de morrer.