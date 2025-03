Mulher é presa após tentar vender a própria filha recém-nascida em Goiânia (GO)

Uma mulher foi presa suspeita de tentar vender a própria filha, uma recém-nascida de apenas 27 dias, para uma empresária, em Goiânia (GO). A criança foi encontrada na casa da suspeita, depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, a negociação teria sido intermediada por uma funcionária da compradora. As três mulheres e o companheiro da mãe da criança foram presos em flagrante por tráfico de pessoas. Na delegacia, a mãe confessou o crime. A bebê foi levada para um abrigo e o destino dela vai ser decidido pela Justiça.



