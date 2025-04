As mulheres receberam salários, em média, 20,9% menores que os homens no ano passado. É o que diz um relatório divulgado pelos Ministérios da Mulher e do Trabalho. Em números absolutos, as mulheres ganharam R$ 992 a menos de salário por mês que os homens. Em cargos que exigem nível superior, a diferença é ainda maior: 31,5 %.