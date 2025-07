Múltiplas lesões causaram morte de Juliana Marins após queda na Indonésia

Os exames no corpo de Juliana Marins indicam que a turista brasileira morreu logo depois de uma das quedas na trilha do vulcão na Indonésia. Segundo informações obtidas pelo jornalismo da RECORD, a causa da morte foi hemorragia interna provocada por múltiplas lesões. Por causa da gravidade dos ferimentos, a morte deve ter ocorrido entre dez e quinze minutos após uma das quedas. O estado em que o corpo de Juliana chegou ao IML do Rio de Janeiro prejudicou parte das análises periciais. O exame da perícia na Indonésia teve uma conclusão semelhante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!