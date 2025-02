Mutirão abre 22 mil vagas de estágio e aprendizagem em 19 estados e no DF

Universitários e estudantes do ensino médio podem se inscrever para vagas de estágio e aprendizagem em 19 estados e no Distrito Federal. As inscrições ocorrem entre hoje e amanhã nos postos do Centro de Integração Empresa Escola. A maioria das vagas está disponível em São Paulo, seguido por Distrito Federal, Bahia, Ceará e Goiás. No total, mais de 20 mil vagas estão abertas.



