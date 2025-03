Navio de carga bate em petroleiro e quase 40 pessoas precisam ser resgatadas, na Inglaterra

Nesta segunda-feira (10), quase 40 pessoas precisaram ser resgatadas depois que um navio de carga bateu em um petroleiro, na Inglaterra. As duas embarcações pegaram fogo depois do choque e os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Um tripulante precisou de atendimento médico. Autoridades afirmaram que vão investigar as causas do acidente, além de avaliar o impacto do vazamento de combustível no mar.



