Negociadores de Ucrânia e Estados Unidos chegam a acordo para um cessar-fogo na guerra da Rússia

Após reunião com mediadores na Arábia Saudita, a Ucrânia aceitou um acordo de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. O secretário de estado americano, Marco Rubio, afirmou que agora a Rússia precisa aceitar a proposta. O texto prevê uma interrupção imediata dos ataques por 30 dias. Washington concordou em voltar a compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia. Eles também afirmaram que vão finalizar o acordo para exploração dos minerais ucranianos pelos Estados Unidos.



