O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, demitiu nesta terça (5) o ministro da Defesa do país. Yoav Gallant ocupava o cargo desde 2022 e esteve à frente das operações israelenses em Gaza e no Líbano. Pelas redes sociais, Gallant disse que a segurança do país será sempre uma prioridade na vida dele. O então chanceler, Israel Katz, agora assume a pasta da defesa.