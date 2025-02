Neymar chega de helicóptero em primeiro dia de treinamentos com o Santos

Neymar treinou pela primeira vez com o time do Santos nesta segunda-feira (3). Ele chegou ao Centro de Treinamento do clube de helicóptero. O craque treinou com os jogadores que ficaram no banco de reservas ou não participaram da partida do último sábado (1º), contra o São Paulo. A expectativa é que Neymar estreie na quarta-feira (5), na Vila Belmiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.