Neymar é convocado para próxima janela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Depois de quase um ano e meio fora da seleção brasileira por uma cirurgia em decorrência de uma lesão no joelho, Neymar foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio. Dorival anunciou os 23 atletas que vão representar o Brasil nas partidas contra a Colômbia e Argentina. O Flamengo foi o clube que teve mais nomes entre os convocados, com quatro jogadores na lista.



