Neymar volta a defender o Santos depois de 12 anos no dia de seu aniversário

Nesta quarta-feira (5), Neymar volta a vestir a camisa do Santos no dia em que completa 33 anos de idade. O clube da Vila Belmiro enfrenta o Botafogo-SP pelo Paulistão 2025, em jogo que terá transmissão da RECORD. Os jogadores estão concentrados no Centro de Treinamento Rei Pelé desde terça-feira (4). O elenco deve ir para a Vila Belmiro por volta das 19h30 e deve ser acompanhado por muitos torcedores.