No Uruguai, Lula oferece churrasco ao presidente Yamandú Orsi

O presidente Lula chegou a Montevidéu, onde participa da posse do presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, neste sábado (1º). Durante a noite, Lula ofereceu um jantar a Orsi. O churrasco, preparado com carne uruguaia, também contou com a participação dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Chile, Gabriel Boric.



