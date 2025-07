Nova lei amplia acesso à carteira de habilitação para pessoas de baixa renda

O presidente Lula sancionou uma lei que amplia o acesso à carteira de motorista para pessoas de baixa renda. Além de ser maior de 18 anos, a pessoa precisa estar inscrita no cadastro único para programas sociais, o CadÚnico, e possuir renda familiar per capita de R$ 700 por mês. A CNH social vai permitir que todas as etapas da habilitação, incluindo exames, aulas e outras taxas sejam pagas por estados e pelo Distrito Federal. Cabe aos estados aderir ao programa e oferecer o benefício às pessoas de baixa renda. A nova lei entra em vigor no dia 12 de agosto.



