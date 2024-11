Nove pessoas são presas em ação contra desvio de mercadorias apreendidas

Nove pessoas foram presas nesta quarta (6), suspeitas de contrabandear e desviar mercadorias apreendidas, entre elas, empresários e servidores da Receita Federal. O prejuízo causado pelo grupo é estimado em R$ 150 milhões. As ações foram realizadas em cinco cidades do Rio Grande do Sul e uma de Santa Catarina. A justiça pediu o bloqueio de contas bancárias dos presos no valor de R$ 37 milhões.