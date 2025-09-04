Nove pessoas são presas em operação contra grupo que vendia 'cogumelos mágicos' para todo o Brasil
Segundo a polícia, a produção era realizada no Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina, com distribuição para todo o país
Nove pessoas foram presas suspeitas de integrar uma organização criminosa responsável pela maior rede de produção e venda de cogumelos mágicos do Brasil. Segundo a polícia, a produção era realizada no Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina, com distribuição para todo o país. A investigação começou com o monitoramento de redes sociais e sites onde os produtos eram comercializados.
Além do tráfico de drogas, o grupo é investigado por lavagem de dinheiro e outros crimes. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, e cerca de três mil pacotes de cogumelos foram apreendidos. Entre os presos, estão dois estudantes da Universidade de Brasília, suspeitos de vender os produtos dentro da instituição.
