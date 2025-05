Novo presidente do INSS tem primeira reunião de trabalho para debater fraude bilionária As auditorias do INSS e da Controladoria-Geral da União calculam que R$ 6,3 bilhões foram descontados irregularmente

