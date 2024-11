Novos aposentados e pensionistas começam a receber 13º salário na segunda (25)

Aposentados e pensionistas do INSS que começaram a receber o benefício a partir de junho já podem consultar o valor do 13º salário. O pagamento será feito em parcela única entre 25 de novembro e 6 de dezembro. Mais de dois milhões de pessoas receberão um total aproximado de R$ 1,5 bilhão. A consulta pode ser realizada pelo aplicativo Meu INSS ou no site oficial do INSS.