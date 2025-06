Número de casos de síndrome respiratória aguda grave é o maior em dois anos

Com a chegada do frio, os casos de doenças respiratórias no Brasil dispararam nas últimas quatro semanas. Trata-se do maior aumento dos últimos dois anos. O boletim Infogripe da Fiocruz revela que a gripe é responsável por 40% desses casos. Além disso, houve um crescimento de mais de 90% nos casos de síndrome respiratória, especialmente no centro-sul, onde as temperaturas caíram. A vacinação é essencial na prevenção, segundo os especialistas.



