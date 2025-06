Número de mortos em bombardeios entre Israel e Irã chega a quase 250

No quarto dia de bombardeios entre Israel e Irã, o prédio da TV estatal iraniana foi atingido. Uma apresentadora estava ao vivo quando começaram os ataques. Segundo Israel, o local era usado pelo Exército do Irã. Já são quase 250 mortos, nos dois países, desde o início dos ataques. Durante a madrugada, o Irã atacou diversos pontos de Israel, inclusive uma refinaria de petróleo.



