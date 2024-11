Já são mais de 150 mortos nas enchentes que atingiram a Espanha. Essa é a pior catástrofe meteorológica no país desde outubro de 1973. A imprensa espanhola está chamando de ‘inundação do século’. Bombeiros seguem com as buscas por desaparecidos e moradores se unem para ajudar as equipes de limpeza a retirar lama e destroços das residências e comércios que foram arrasados.