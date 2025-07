Número de mortos por enchentes no Texas, nos Estados Unidos, passa de 90

As equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos nas enchentes do Texas, nos Estados Unidos. Já são mais de 90 mortos. Entre as vítimas, estão quase 30 meninas que estavam em um acampamento de verão, quando um rio da região transbordou devido ao forte volume de chuvas. Em apenas 45 minutos, o nível do rio Guadalupe subiu oito metros e inundou o local. De acordo com autoridades, essa é a pior catástrofe climática no estado em mais de um século. O número de mortos deve continuar crescendo. Cerca de 20 helicópteros procuram por corpos na região central do estado do Texas, mas os escombros têm dificultado as buscas.



