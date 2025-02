Obras de modernização do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, são entregues

O Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, participou nesta terça-feira (21) da entrega das obras de modernização do Aeroporto Internacional de Foz Iguaçu, no Paraná. O aeroporto recebeu R$ 350 milhões em investimentos e faz parte do ‘Novo PAC’. Entre as obras, estão a extensão de 600 metros da pista de pousos e decolagens, a ampliação do terminal de passageiros, nova área de check-in e nova sala de embarque internacional.