Observatório registra microexplosão atmosférica no Rio Grande do Sul

Uma microexplosão atmosférica foi registrada em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. Imagens do observatório local mostraram uma nuvem carregada de chuva descendo sobre a cidade. A ventania resultou na queda de parte do telhado de um atacadão. Não foram registrados feridos. Esse fenômeno ocorre quando a nuvem não suporta a quantidade de água acumulada.



