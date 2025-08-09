Oito parentes de Jair Bolsonaro são autorizados a visitá-lo neste fim de semana de Dia dos Pais

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita de oito parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro à casa dele no domingo (10), em um almoço em comemoração ao Dia dos Pais. Entre as visitas estão os sogros e sobrinhos. O uso de celulares durante o encontro está proibido. Desde a última segunda-feira, o ex-presidente está em prisão domiciliar por determinação de Moraes.



