Onça-pintada que matou caseiro é capturada por instituto de preservação da espécie no Pantanal

A onça-pintada que atacou e matou um caseiro no Pantanal foi capturada na madrugada desta quinta-feira (24) na região conhecida como Touro Morto, em Miranda (MS), por pesquisadores que atuam na preservação da espécie. O animal foi cercado e sedado por pesquisadores do Instituto Reprocon, que atua na preservação da espécie na região. Foi constatado que o felino, que pesa 94 kg, está desnutrido. O animal foi levado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a captura foi necessária para evitar novos ataques e para preservar a vida do animal, que corre risco de extinção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!