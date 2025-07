Onda de ataques a ônibus em São Paulo já resultou em oito prisões

Os ataques a ônibus continuam em São Paulo. Até o momento, oito suspeitos de participação nos casos de vandalismo foram presos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reconheceu a complexidade do caso, mas expressou insatisfação com a lentidão nas investigações. A polícia tenta entender qual é a motivação dos ataques. Desde o início dessa onda de vandalismo, em junho, 466 veículos do transporte municipal foram depredados. Os ataques ocorrem não só na capital, mas em várias cidades da região metropolitana.



