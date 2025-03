Onda de calor deve se estender pelo país até domingo (8)

A onda de calor deve se estender por boa parte do país. As temperaturas devem permanecer acima da média até o domingo (8). A previsão é que os termômetros fiquem entre 5 e 7 graus acima da média em na região Sul e Sudeste. Isso ocorre, segundo os meteorologistas, por causa de um bloqueio atmosférico, que impede a aproximação de frentes frias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!