Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo em Minas Gerais

Um ônibus com torcedores do Cruzeiro pegou fogo na noite deste domingo (10) em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. O grupo precisou sair às pressas do veículo, que ficou totalmente destruído. Os torcedores voltavam para São João Del Rei (MG) depois de acompanhar o jogo entre Cruzeiro e Santos, no estádio do Mineirão. Ninguém ficou ferido.



