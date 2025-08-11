Logo R7.com
Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo em Minas Gerais

Ninguém ficou ferido

Boletim JR 24H|Do R7

Um ônibus com torcedores do Cruzeiro pegou fogo na noite deste domingo (10) em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. O grupo precisou sair às pressas do veículo, que ficou totalmente destruído. Os torcedores voltavam para São João Del Rei (MG) depois de acompanhar o jogo entre Cruzeiro e Santos, no estádio do Mineirão. Ninguém ficou ferido.

