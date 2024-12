Operação contra facção criminosa deixa seis feridos e dez presos no Rio

Nesta terça (3), a polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação para prender traficantes envolvidos no roubo de cargas e veículos. Ao menos seis pessoas foram baleadas e dez presas. Entre os feridos, quatro já receberam alta. Uma das vítimas é uma mulher grávida atingida por estilhaços na boca dentro de casa. Outra mulher também foi atingida enquanto estava em um ponto de ônibus e está internada em estado grave. Por causa da insegurança, escolas públicas suspenderam as aulas. Durante a operação, os policiais encontraram uma central de crimes financeiros e um laboratório de refino de cocaína.