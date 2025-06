Operação contra roubo e furto de celulares prende oito suspeitos no Rio de Janeiro

Oito pessoas foram presas no Rio de Janeiro durante uma operação contra furto e roubo de celulares. Os aparelhos eram vendidos pela internet e em shoppings populares com notas fiscais adulteradas. Nesta quarta-feira (25), a polícia cumpriu mandados em centros comerciais e em residências, e apreendeu mais de 200 aparelhos. A operação que investiga esse esquema criminoso começou em maio e já prendeu 60 pessoas. A polícia também entra em contato com compradores dos aparelhos, que devem fazer a devolução em 72 horas ou serão criminalizados por receptação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!