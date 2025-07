Operação da PF mira venda de armas para garimpeiros

Uma rede criminosa que vendia armas e munições para garimpeiros foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Roraima. Dois suspeitos foram presos, entre eles um major aposentado da PM, apontado como chefe do esquema. Segundo as investigações, o grupo fornecia armas e munições para garimpos ilegais na terra indígena Yanomami. Além das prisões, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.



