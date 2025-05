Operação da Polícia Civil do Pará tem mais de 200 presos no estado

Policiais civis do Pará foram, nesta quinta-feira (22), às ruas em uma grande ação contra vários crimes. Mais de mil agentes participaram da operação. Foram emitidos mais de 300 mandados judiciais e ao menos 210 pessoas foram presas até o momento. As prisões aconteceram em várias cidades do estado, além de Brasília (DF), Manaus (AM) e Curitiba (PR). Eles são suspeitos de crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. Celulares, dinheiro, máquina de cartão e drogas foram apreendidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!