Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prende mais de 400 foragidos por roubo e latrocínio

Uma megaoperação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mais de 400 foragidos por crimes de roubo e latrocínio. Entre os presos, está um dos chefes da segunda maior facção do estado. Luiz Carlos de Lomba, conhecido como ‘Chocolate’, foi preso em uma clínica estética em Itaperuna, no noroeste do estado do Rio. Ele era responsável por supervisionar a qualidade da droga vendida pelo grupo criminoso e agia no Complexo da Maré. Na zona oeste da cidade, policiais foram atacados a tiros e o motorista da viatura precisou jogar o carro numa vala para se proteger. Não há informações sobre feridos.



