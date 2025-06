Operação da polícia de Goiás mira quadrilha especializada em roubo de cargos

Uma operação da Polícia Civil de Goiás mira uma organização criminosa especializada em roubo de cargas. Os mandados são cumpridos em Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Até agora, sete pessoas foram presas e duas continuam foragidas. As investigações começaram após duas ocorrências de roubo de carga e uma terceira tentativa na região de Itumbiara (GO) em abril deste ano. A polícia revelou que os criminosos abordavam os caminhoneiros com violência e os mantinham em cativeiro até que toda carga fosse saqueada.



