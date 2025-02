Operação no Rio tem troca de tiros entre policiais e traficantes e fecha vias expressas

Uma operação conjunta entre a polícia do Rio de Janeiro e do Espírito Santo movimentou a madrugada desta quarta-feira (29), no Complexo da Maré, na capital fluminense. A Avenida Brasil e parte da Linha Vermelha foram fechadas. Moradores relataram tiros, barricadas e a presença de blindados da polícia militar enquanto agentes buscavam suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ainda não há informações sobre presos ou feridos.