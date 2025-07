Operação policial prende chefe de facção criminosa no Rio de Janeiro

Um homem suspeito de comandar uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Carlos Eduardo Santos da Silva é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas do Comando Vermelho que atua na região serrana do Rio. A defesa dele não foi encontrada. Outras duas pessoas foram presas na mesma operação. Por causa da ação policial, algumas escolas e unidades de saúde tiveram os serviços interrompidos.



