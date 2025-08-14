Logo R7.com
Operação prende 17 suspeitos de fraudes em plataformas de vendas online

Em apenas dez dias, os criminosos causaram prejuízo de R$ 1 milhão

Boletim JR 24H|Do R7

17 suspeitos de praticar fraudes contra plataformas de vendas online foram presos na Baixada Santista e em Santa Catarina. A operação envolveu mais de 300 agentes. A quadrilha é investigada por praticar fraudes contra sites de comércio eletrônico. Segundo os policiais, depois de comprar celulares de última geração, os suspeitos solicitavam o reembolso, alegando irregularidade na entrega. No entanto, eles devolviam as caixas com areia ou terra. Entre os investigados, há funcionários de empresas de logística. Em apenas dez dias, os criminosos causaram prejuízo de R$ 1 milhão.

