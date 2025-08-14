Operação prende 17 suspeitos de fraudes em plataformas de vendas online

17 suspeitos de praticar fraudes contra plataformas de vendas online foram presos na Baixada Santista e em Santa Catarina. A operação envolveu mais de 300 agentes. A quadrilha é investigada por praticar fraudes contra sites de comércio eletrônico. Segundo os policiais, depois de comprar celulares de última geração, os suspeitos solicitavam o reembolso, alegando irregularidade na entrega. No entanto, eles devolviam as caixas com areia ou terra. Entre os investigados, há funcionários de empresas de logística. Em apenas dez dias, os criminosos causaram prejuízo de R$ 1 milhão.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!