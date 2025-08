Oposição promete obstruir pauta de votação no Congresso em apoio à anistia pelo 8 de janeiro

Parlamentares da oposição prometem obstruir a pauta no Congresso após o decreto da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senadores ocupam a mesa diretora do Plenário. A oposição pressiona o presidente do Senado para pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, buscam avançar com proposta que concede perdão aos condenados pelos ataques ocorridos em 8 de janeiro. Aliados de Bolsonaro ameaçam bloquear votações se a proposta não for analisada.



