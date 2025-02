Oposição quer derrubar projeto que aumenta a influência do Judiciário em decisões do Executivo

A oposição ao governo quer derrubar um projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco que pode aumentar a influência do Judiciário em decisões do Executivo. O PL cria regras para o andamento dos chamados processos estruturais, ações coletivas que tentam resolver violações de direitos que afetam muitas pessoas. Na prática, o projeto regulamenta a tramitação dessas ações na Justiça quando políticas públicas ou privadas são insuficientes para assegurar um direito.



