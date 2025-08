Oposição segue com protesto por prisão de Bolsonaro

Parlamentares da oposição realizam protestos no Congresso Nacional contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputados e senadores ocupam os plenários desde a noite anterior com o objetivo de obstruir os trabalhos até que sejam votadas propostas relacionadas à anistia aos presos do 8 de janeiro, ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes e ao fim do foro privilegiado. O presidente da Câmara convocou uma reunião para discutir o assunto.



