Orçamento prevê abertura de 57 mil vagas no serviço público em 2025

Há pelo menos 10 concursos com inscrições abertas no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria da Fazenda oferece 45 vagas para auditor da Receita com salário superior a R$ 27 mil. O Ibama disponibiliza 460 vagas para analistas com remuneração próxima a R$ 10 mil. A Pré-Sal Petróleo SA tem 100 oportunidades com salários acima de R$ 19 mil. O Orçamento de 2025 prevê a criação de mais 57 mil vagas no serviço público federal.