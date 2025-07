Oruam publica vídeo dizendo que vai se entregar à polícia após fugir para o Complexo da Penha, no RJ

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão preventiva do rapper Oruam, por lesão corporal. A decisão foi tomada depois de uma confusão durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um menor de idade, que é investigado por tráfico de drogas e roubo de veículos. O menor foi abordado ao sair da casa de Oruam, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira (21). Durante a operação nesta terça-feira (22), ele conseguiu escapar. O artista também fugiu e postou um vídeo dizendo estar no Complexo da Penha, na zona norte. À tarde, o rapper divulgou um vídeo nas redes sociais onde afirma que vai se entregar.



