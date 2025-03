Outono começa com expectativa de temperaturas mais altas que o normal

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um relatório sobre o outono que começa nesta quinta-feira e termina no dia 20 de junho. As chuvas devem ficar dentro da média, enquanto as temperaturas deverão ser superiores ao esperado para esta época do ano. Existe a possibilidade de ondas de calor nos próximos meses.



