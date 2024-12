Padre da Igreja Católica dos EUA se declara culpado de sequestro e abuso sexual contra adolescente

Nos Estados Unidos, Lawrence Hecker, um padre da Igreja Católica de 93 anos, declarou-se culpado das acusações de sequestro e abuso sexual levantadas contra ele. Ele admitiu ter cometido os crimes contra um adolescente na década de 70. A declaração ocorreu antes do início do julgamento nesta semana. Apesar da confissão, ele continuou a trabalhar na arquidiocese de New Orleans até sua aposentadoria.