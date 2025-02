Pagamento de R$ 1.000 do Pé-de-Meia começa nesta terça (25)

O governo federal começa a pagar a parcela de R$ 1.000 do programa Pé-de-Meia. Quase 4 milhões de estudantes do ensino médio serão beneficiados, mas só os que concluíram os estudos e, 2024 poderão sacar o benefício. Aqueles que ainda estão no ensino médio terão os recursos mantidos na poupança até concluírem o terceiro ano, continuando a receber 200 reais mensais, além de uma bonificação anual pela participação no Enem..



