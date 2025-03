Pagamentos de março do Bolsa Família começam nesta terça (18)

Os pagamentos de março do Bolsa Família começam nesta terça-feira (18). As datas são definidas de acordo com o último dígito do número de identificação social. O Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social lança um plano de ação para combater fraudes em programas sociais, também nesta terça. O objetivo é melhorar o fluxo de informações do CadÚnico.



