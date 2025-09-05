Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Países ocidentais se comprometem com segurança da Ucrânia após acordo de cessar-fogo com a Rússia

O anúncio foi feito pelo presidente francês, Emmanuel Macron

Boletim JR 24H|Do R7

26 países ocidentais se comprometeram a enviar tropas para a Ucrânia logo após um acordo de cessar-fogo. O anúncio foi feito pelo presidente francês, Emmanuel Macron, após uma reunião de 35 nações em Paris. Donald Trump participou por vídeo e defendeu que a Europa pare de importar petróleo e gás da Rússia, como forma de enfraquecer o esforço de guerra de Vladimir Putin. A União Europeia já tem meta de eliminar essas compras até 2027. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cobrou garantias de segurança máxima para os céus do país.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Donald Trump
  • Emmanuel Macron
  • Estados Unidos
  • Paris
  • Presidente
  • Rússia
  • Ucrânia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.