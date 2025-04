Palmeiras assume a liderança do Brasileirão após derrotar o Fortaleza

O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Fortaleza fora de casa, com o goleiro Weverton defendendo um pênalti nos acréscimos. No Morumbi, o São Paul triunfou sobre o Santos por 2 a 1. O Atlético Mineiro superou o Botafogo no Mineirão. No Maracanã, o Fluminense empatou, enquanto o Bragantino derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, subindo para a quarta posição na tabela.



