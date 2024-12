Pantanal enfrenta escassez hídrica e risco de seca severa até janeiro

No Pantanal, o rio Paraguai - maior e mais importante da região - permanece em situação de escassez hídrica, por causa do baixo volume de água. Esse é o pior cenário dos últimos 124 anos. Apesar do início do período de chuvas, um novo alerta foi anunciado para o risco de seca severa até o fim de janeiro. A informação tem como base um levantamento meteorológico feito pela Agência Nacional de Águas, que indica a possibilidade de um novo período de seca grave no Pantanal, para o ano que vem.